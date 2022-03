David Goffin hangt de bordjes opnieuw in evenwicht na makkelijke zege in de Davis Cup

David Goffin heeft ons land opnieuw op gelijke hoogte gebracht in de Davis Cup-ontmoeting tegen Finland. Goffin won in twee sets (6-4 en 6-2) van Ruusuvuori. Het laatste duel tussen Zizou Bergs en Virtanen moet voor de beslissing zorgen.

Nadat David Goffin eerder op de dag, samen met Sander Gillé, al verloor in het dubbelspel tegen Harri Heliovaara en Emil Ruusuvuori. De Finnen haalden het na een spannende partij in drie sets (6-3, 2-6 en 7-6 (7/5)). Goffin verving de onfortuinlijke Joran Vliegen, die vrijdag een positieve coronatest aflegde en in quarantaine zit. Vliegen is de vaste dubbelpartner van Gillé.

Goffin was gebrand op eerherstel en toonde zich ook strijdlustig. Zijn tweede enkelpartij werd dan ook een hapje. De Belgische nummer één versloeg in Espoo Emil Ruusuvuori (ATP 71), de beste Fin op de ATP-ranking, na één uur en 38 minuten tennis in twee sets (6-4 en 6-2). De tussenstand tussen België en Finland is na vier wedstrijden 2-2. Het laatste enkelduel, tussen Zizou Bergs (ATP 163) en Otto Virtanen (ATP 405), moet voor de beslissing zorgen.

Twaalf landen kwalificeren zich dit weekend voor de finaleronde met zestien, die in september (14-18, groepsfase) en november (23-27, knock-out) gespeeld wordt. Kroatië plaatste zich als runner-up van vorig jaar rechtstreeks, Groot-Brittannië en Servië kregen een wildcard. Titelverdediger Rusland is tot nader order geschorst, na de inval in Oekraïne.