KRC Genk haalt in Brugge 2-0-achterstand op maar buitenshuis winnen kan het niet

ONZE PUNTEN. Sterke invalbeurt van Bongonda, Paintsil gebuisd na slappe partij

“Welkom terug, Bernd.” De stadionspeaker van Cercle Brugge liet het zaterdagnamiddag welgemeend door de speakers rollen, terwijl een winterzonnetje de tribunes van Jan Breydel deed oplichten. Maar de brave man wist wel beter. In de kleedkamer zaten elf hongerige Cercle-spelers klaar om Storck en zijn ploeg vanaf minuut één bij de keel te grijpen. Ook bij KRC Genk waren ze daarvan op de hoogte, Cercle speelt al wekenlang op die manier. Toch werd Racing in heel de eerste helft onder de voet gelopen, vond het geen antwoord op de hoge druk van de thuisploeg. Telkens Genk probeerde uit te voetballen, zette Cercle de Limburgers meteen vast op de eigen speelhelft en sneed het de passlijnen af. Dus volgde vaak een lange bal richting Onuachu. Ofwel was die pass te onzuiver, ofwel verloor de Nigeriaan het kopduel. Waardoor de Limburgers maar zelden onder de druk uitkwamen. Wie niet beter wist, ging prompt de Cercle-spelers tellen. Wel degelijk elf stuks, geen twaalf.

Matondo scoort

Gelukkig voor KRC Genk deed Cercle bitter weinig met het overwicht. Denkey kopte te slap in, daar bleef het lang bij. Tot minuut 36. Matondo stond net niet buitenspel toen hij richting Vandevoordt mocht snellen. Met een gelukje omspeelde de Cercle-aanvaller de Genkse doelman, kapte hij vervolgens Sadick beheerst uit en duwde de 1-0 binnen. Niemand die iets tegen de groen-witte voorsprong kon inbrengen.

Het moet wel gezegd, ondanks het erg stroeve en zenuwachtige voetbal aan Genkse zijde, verzamelde het voor rust nog twee uitstekende kansen. Onuachu kopte tegen de kruising en Ito had meer moeten doen toen hij schuin voor keeper Warleson opdook, maar te centraal besloot. Hoe dan ook, de eerste helft van KRC Genk samengevat: ondermaats.

© BELGA

Drie wissels bij rust

Bernd Storck was het blijkbaar met ons eens. De Genk-coach wisselde bij de rust meteen drie spelers. Bongonda, Ouattara en Trésor kwamen voor Paintsil, Hrosovsky en Thorstvedt.

Een niet mis te verstaan signaal aan heel de groep. Maar toch drong het blijkbaar nog altijd niet door bij de Genkies. De tweede helft was nog maar een handvol minuten aan de gang toen Cercle zijn voorsprong mocht uitbouwen. Miangue kon een hoekschop aan de eerste paal knap binnen koppen: 2-0.

Het startsein van vijf dolle minuten. KRC Genk schoot wakker en reageerde. Onuachu besloot eerst nog op Warleson, maar de ingevallen Bongonda werkte in de rebound cool af: 2-1. Vier minuten later deed Bryan Heynen net hetzelfde. De KRC-kapitein schoot de 2-2, op voorzet van Preciado, vanuit de draai voorbij Warleson. Indrukwekkend.

© BELGA

Sterke Bongonda

Genk won nu meer duels, onder meer door de fysiek sterke Ouattara, zette zelf ook druk op de tegenstander en kwam daardoor eindelijk ook iets vaker aan voetballen toe. Hoe onrustig en slordig de eerste helft was, zo onderhoudend werd de tweede. Met golvend voetbal en kansen aan beide zijden.

Bongonda viel sterk in, zorgde voor dat vleugje creativiteit en zette Ito, die na rust zijn duivels eindelijk ontbond, ei zo na op weg naar de winnende treffer. Het schot van de Japanner kaatste via de paal weer het veld in. Dalmand had voor Cercle de 3-2 op het hoofd, maar kopte de vrije kans over. Zijn ploegmaat Denkey pegelde van buiten de zestien staalhard op de lat en aan de overzijde ranselde Warleson een kopbal van Onuachu uit zijn doel, waardoor het gelijkspel op het bord bleef.

Wat mogen we concluderen na deze spectaculaire namiddag in Brugge? Als het Genks glas halfleeg is: onherkenbaar voor rust, alweer geen uitzege, geen klim in de rangschikking. Is datzelfde glas halfvol: een 2-0 achterstand opgehaald, eerste punt gepakt buitenshuis dit jaar en Cercle blijft op vijf punten hangen in de stand. Kiest u zelf maar.

CERCLE BRUGGE: Warleson, -Da Silva, Utkus, Daland, Miangue, Vanhoutte, Hotic, Deman, Lopes Da Silva, Matondo, Denkey.KRC GENK: Vandevoordt, Preciado, Sadick, Lucumi, Juklerod, Hrosovsky, Heynen, Thorstvedt, Ito, Paintsil, Onucachu.VERVANGINGEN: 46’ Thorstvedt door Trésor, 46’ Paintsil door Bongonda, 46’ Hrosovsky door Ouattara, 69’ Deman door Somers, 81’ Miangue door Decostere, 86’ Vanhoutte door Sousa.DOELPUNTEN: 37’ Matondo 1-0, 51’ Miangue 2-0, 52’ Bongonda 2-1, 56’ Heynen 2-2.SCHEIDSRECHTER: Erik Lambrechts.