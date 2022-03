Soevereine competitieleider Halle-Gooik beleeft zeer rustige avond in Hasselt

De tweede helft was een langgerekte geeuw. Op de tribunes spraken de mensen over de geschrapte coronaregels en het zonnige lenteweer, want op het parket viel nog weinig te beleven. Halle-Gooik had kort na de rust 1-5 gemaakt, de derde goal uit een corner. Toch waren het de 1-3 en 1-4 in de absolute slotfase van de eerste helft die de match in een definitieve plooi legden. Dit keer geen stilliggende fases, maar vlijmscherpe counters. Youssef Bouazil (liet zijn man lopen) en Yassin Halim (risicovol uitverdedigen) zagen er in die fases niet goed uit.

Toch was laatstgenoemde de beste Hasselaar vrijdagavond. “Hoewel zij veel balbezit hadden, was de eerste helft behoorlijk gelijkopgaand”, vond de Maastrichtenaar, die de 1-1 maakte uit een corner. “We hadden ook enkele kansen, of toch mogelijkheden. Drie tot vier momenten die je moet pakken als je tegen zo’n ploeg iets wilt rapen. Wij profiteerden echter niet, terwijl zij onze foutjes meteen afstraften. Zo zie je dat zij profs zijn. Ze scoren drie keer uit corner. De tweede helft wilden we wel nog iets terugdoen, maar je wil anderzijds ook geen afstraffing krijgen in eigen huis. Daarom was er voor de toeschouwer niet veel meer te zien.”

© Sven Dillen

Coach Petros Papanicolaou trad zijn spelmaker bij: “We waren lang niet top en toch kregen we kansjes om te scoren bij 1-1 en 1-2. Jammer genoeg viel het echte geloof bij de 1-3 al snel weg. We hebben de geschorste Ilias Kaddouri ook wel gemist. Hij kan de ploeg op sleeptouw nemen. Na de rust slikten we snel twee nieuwe goals en zag je pas echt het kwaliteitsverschil. Zij speelden niet spectaculair, maar wel zakelijk, efficiënt en sterk als collectief.”

Zoals FC Barcelona

Halle-Gooik – met uitblinker Diogo (vier goals) - mocht zo drie eenvoudige punten bijschrijven op zijn conto, dat 51 op 51 aanwijst. De competitieleider had meer tegenstand verwacht van de Hasselaren. “In het verleden beleefde Halle-Gooik hier lastige avonden en was het soms oorlog”, vertelde de Maaslandse doelman Bram Meyers, ex-Hasselt. “Dat was vandaag niet het geval. Op zich hebben ze leuke spelers, maar het vuur ontbrak. Voor ons is dat een goeie zaak, want we speelden onze derde match op een week. Dan ben je blij met zo’n rustige avond.”

Meyers ziet dat steeds meer Belgische teams tegen Halle-Gooik ervaren wat ze zelf in de UEFA Futsal Champions League soms meemaken. “Tegen FC Barcelona kwamen we driemaal op voorsprong. Je denkt dat je in de match zit, maar zij blijven rustig hun ding doen, wetende dat het wel goed komt. Zo’n controle hadden wij vandaag ook. In de tweede helft moest ik nog één bal pakken…” Yachou scoorde toen de jonge gouwgenoot Reggy Bex al was ingevallen. De fans keken nog amper op.

FULL HASSELT: Vrancken, Laghzaoui, Bouazil, Halim, El Ghaadaoui, Sleypen, Yachou, El Mansouri, Achter, Kherouach, Baeten.

FP HALLE-GOOIK: Meyers, Edu, Tomic, Keko, Dilliën, Diogo, Jelovcic, Grello, x, Bex.

DOELPUNTEN: 3’ Jelovcic 0-1, 7’ Halim 1-1, 11’ Keko 1-2, 19’ Diogo 1-3, 20’ Diogo 1-4, 23’ Diogo 1-5, 28’ Diogo 1-6, 40’ Yachou 2-6, 40’ Dilliën 2-7.

GELE KAARTEN: Laghzaoui.

SCHEIDSRECHTERS: Alageyik - Wim Boelen.

TOESCHOUWERS: 480.