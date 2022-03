REACTIES. Tim Wellens (8ste): “Op het einde waren mijn benen aan het leeglopen”, Alaphilippe: “Ik weet niet wat er gebeurde bij die val”

Tim Wellens was in de Strade Bianche met een achtste plaats de beste landgenoot in de daguitslag. Op de witte grindwegen kregen heel wat renners te maken met pech. Door de massale valpartij op 100 kilometer van de streep moesten ook veel toppers al vroeg in de wedstrijd de strijd staken.

“We wisten dat we op de strook van Lucignano d’Asso helemaal voorin moesten zitten. Ik had het geluk dat ik nog net langs de gevallen renners kon”, vertelde de renner van Lotto Soudal achteraf over de massale valpartij. “Vanaf dan was het heel de tijd à bloc tot aan de finish. Ik wist op voorhand dat het op sector 8 zou gebeuren, maar niemand kon mee met Pogacar. Hij was duidelijk de beste. Daarachter zat ik in een mooi groepje waar iedereen op zijn limiet zat, maar naar het einde waren mijn benen aan het leeglopen. Het is een beetje spijtig dat ik niet iets meer vooraan geëindigd ben, maar al bij al was het een goede koers.”

LEES OOK.Maestro Tadej Pogacar wint Strade Bianche na meesterlijke solo van vijftig kilometer

Lotto Soudal kreeg onderweg veel pech te verwerken. “Vooral Victor Campenaerts heeft veel tegenslag gekend. Brent Van Moer zat helemaal voorin wanneer het moest, maar door die windvlaag viel hij ook. Dat is een beetje jammer. Ondanks alle pech hebben we er nog het beste uitgehaald. Top 10 is zeker niet slecht”, sloot Wellens af.

Julian Alaphilippe (Quick-Step Alpha Vinyl): “Pijn aan de rug na valpartij”

Julian Alaphilippe kwam spectaculair ten val in de Strade Bianche, ging over de kop, maar zette wel zijn tocht verder. Even haalde hij zelf uit, maar toen Tadej Pogacar daarna versnelde had hij geen antwoord in de benen. Daarna veranderde Alaphilippe het geweer van schouder en knapte hij werk op voor Kasper Asgreen die zich duidelijk goed voelde en nog derde zou worden. Hij finishte uiteindelijk als 58e.

De wereldkampioen trok een flinke grimas na zijn valpartij en moest kilometerslang achtervolgen. — © AFP

Alaphilippe drong niet meer aan op het eind en moest de anderen laten rijden op 22,5 km van de aankomst. Hij zou als 58ste finishen, op 8:36 van de winnaar. “Ik weet niet precies wat er gebeurde”, vertelde hij meteen na de finish. “Het waaide hard, plots vielen ze voor mij en lag ik er ook bij. Momenteel heb ik wel pijn aan de rug. Het is wel goed voor de ploeg dat we met Kasper iemand op het podium hebben. Hij is derde, dat is niet slecht en daar zijn we tevreden mee. Veel meer zat er wellicht niet in vandaag. Zeker als je kijkt naar Pogacar, hij was echt wel in grote doen.”