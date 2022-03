Poetin: “Westerse sancties lijken op een oorlogsverklaring”

LIVE. Volg hier alle ontwikkelingen over de oorlog in Oekraïne

De inval in Oekraïne verloopt volgens plan, volgens de Russische president Vladimir Poetin. Vrijwel de hele Oekraïense militaire infrastructuur, in het bijzonder wapen- en munitieopslagplaatsen, is verwoest en dat was de bedoeling, zei hij.

Rusland viel het buurland op 24 februari binnen, naar eigen zeggen om militaire doelen uit te schakelen en niet om land te bezetten of veroveren. Rusland wil dat Oekraïne een neutrale status krijgt, en wordt gedemilitariseerd en “gedenazificeerd”.

Poetin waarschuwde dat partijen die no-flyzones boven Oekraïne willen afdwingen, automatisch deelnemers aan de oorlog zijn. Het speelt dan ook geen rol tot welke organisatie die landen behoren. De NAVO heeft het idee van een vliegverbod al als te riskant afgewezen, tot ergernis van de Oekraïense president Volodimir Zelenski.

Nog volgens de bewoner van het Kremlin is er op dit moment geen reden om de staat van beleg uit te roepen in zijn land. Daarvoor is externe agressie nodig, of gevechten in specifieke regio’s. “Maar wij hebben zo geen situatie en ik hoop dat die er niet zal komen.”

(tg, tact)