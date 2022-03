Wielertoerist (73) belandt in Albertkanaal in Geel en verdrinkt

Een 73-jarige wielertoerist is zaterdagmiddag om het leven gekomen toen hij met zijn fiets in het Albertkanaal in Geel terecht kwam. Hulpdiensten konden nadien enkel het overlijden van de zeventiger vaststellen.

De 73-jarige man maakte deel uit van een groepje wielertoeristen dat zaterdagvoormiddag een ritje maakte met de fiets. Maar op een bepaald moment op het noordelijke jaagpad naast het Albertkanaal in Geel liep het mis. “Tijdens de rit merkten de leden van de groep dat de persoon niet meer in de groep aanwezig was”, zegt Kristof Aerts van het parket van Antwerpen. “Bij nazicht hebben ze het slachtoffer levenloos aangetroffen in het kanaal.”

Het jaagpad is populair bij fietsers. — © Hans Otten

Geen getuigen

De hulpdiensten hebben de man uit het water gehaald in de onmiddellijke omgeving van de fly-over in Geel-Punt. Hulp kon niet meer baten. Omdat er geen getuigen van het ongeval zijn, is niet duidelijk hoe de zeventiger in het water terechtgekomen is. Het is niet uitgesloten dat de man een stuurfout heeft gemaakt of ergens tegenaan is gebotst en zo in kanaal sukkelde. In de omgeving van de betoncentrale gaat het jaagpad met een groene berm naast het kanaal toevallig net over in een betonstrook die tot aan de waterrand reikt, met een kort vangrail om te vermijden dat voertuigen er bij het manoeuvreren in het water rijden.

Het parket sluit ook niet uit dat de man tijdens de fysieke inspanning onwel is geworden.