Maestro Tadej Pogacar wint Strade Bianche na meesterlijke solo van vijftig kilometer

Hoe kwam de zege tot stand?

Nog voor de eerste van elf grindwegen bedwongen werd, ontstond een kopgroep van negen renners. Met Calmejane, Martinelli, Zoccarato, Zardini, Bevilacqua, Garcia, Brenner, Heinschke zaten er enkele interessante namen bij. Ook de Nederlander Taco Van Der Hoorn, een van dé smaakmakers in Kuurne-Brussel-Kuurne, koos opnieuw voor de inspanning van de lange adem.

Een werkelijk massale valpartij op de sector 5, een grindstrook van 11.9 kilometer in Lucignano d’Asso, ontregelde de koers. Door een enorm sterke wind waaiden de renners gewoon letterlijk onderuit. Een renner van Alpecin-Fenix zwenkte plots naar de kant van de weg en nam in zijn val Julian Alaphilippe mee. De Fransman maakt een spectaculaire salto en kreeg een zware klap op zijn rug. In zijn zog ging nagenoeg het halve peloton tegen de korst.

Alaphilippe werd weggekatapulteerd op een van de vele gravelstroken. — © AFP

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Nagenoeg het ganse peloton kletste tegen de grond. Ook onder meer Tiesj Benoot, Matej Mohoric en Tadej Pogacar kwamen ten val. Pogacar zat snel terug voorin, Alaphilippe stond als een van de laatste renners terug recht en begon aan een lange achtervolgingsjacht waarin hij meer dan twee minuten moest goedmaken. Het zou 25 kilometer duren vooraleer de Franse wereldkampioen terug aansluiting vond met het peloton. Een heel arsenaal aan schaduwfavorieten, waaronder Benoot, werden gedwongen tot opgave en mochten zo hun droom opbergen.

Pas na twee minuten kon de wereldkampioen terug de fiets opstappen. — © AFP

De rust daalde terug neer over het peloton. In de vlucht bleven met Lilian Calmejane, Samuele Zoccarato, Marco Brenner en Taco Van Der Hoorn nog vier mannen over. Maar niet veel later, op de Monte Sante Marie (11.5 km lang), waren ook zij eraan voor de moeite. Niet één, maar twee keer versnelde Alaphilippe op de oplopende grindsector. De Fransman leek dus toch goed hersteld van zijn zware crash.

Ook Pogacar deelde op zijn beurt een prikje uit op een van de steilere stroken en reed de rest los uit het wiel. Alaphilippe zakte er dan toch wat door. Enkel de jonge Carlos Rodriguez (INEOS Grenadiers) bleef nog iet wat in de buurt, al de rest was al snel niet meer in één beeld te vangen met de Sloveen. Op het einde van de sector had hij maar liefst een voorsprong van meer dan één minuut op het peloton. Rodriguez kon de oversteek niet maken en bungelde in niemandsland en werd weer bijgebeend.

Tadej Pogacar begon op de Monte Sante Marie aan een solo van 54 kilometer. — © AP

Eén tegen allen, maar allen kwam geen seconde dichterbij. Integendeel: de 23-jarige Sloveen reed alleen maar verder weg. Hoewel in het peloton nog genoeg knechten aanwezig waren, gaf het een verslagen indruk. Pogacar reed onbedreigd naar de zege en had alle tijd van de wereld om te genieten, een high five uit te delen aan een Sloveense fan en een mooi zegegebaar te maken bij zijn aankomst op de oogstrelende Piazzo del Campo.

Achteraan toonden Kasper Asgreen en Alejandro Valverde zich the best of the rest. De twee reden goed weg en werkten goed samen. De 41-jarige Valverde reed op de steile slotklim nog weg van Asgreen en zo was het podium compleet.

Wat deden de Belgen?

Zwaar ten val komen en opgeven. Zowel Tiesj Benoot, Brent Van Moer, Gianni Vermeersch als Victor Campenaerts waren enkele van de vele slachtoffers bij de gigantische valpartij op 100 kilometer van de streep. Alle vier hadden ze te veel last van de valpartij en moesten zo de strijd staken.

Tiesj Benoot zat na zijn opgave ontredderd langs de kant van de weg. — © AFP

Zoals zo vaak was Dries Devenyns weer een belangrijke pion ten dienste van kopman Alaphilippe. Devenyns moest afhaken op de Monte Sante Marie, maar reed voordien tientallen kilometers met de Fransman in zijn wiel om een tweede valpartij te voorkomen.

Tim Wellens was zonder twijfel de beste Belg in koers. Hij had geen antwoord op de versnelling van Pogacar, maar schoof op 22 kilometer van de streep wel mee met het vijftal dat op zoek naar de overige podiumplaatsen. Naast de renner van Lotto Soudal zaten ook Kasper Asgreen, Quinn Simmons, Alejandro Valverde en Jhonatan Narvaez erbij. Vlak voor de Colle Pinzuto poefte de Belg weg van zijn metgezellen, maar op de klim werd hij al snel terug bijgehaald. Wellens moest genoegen nemen met de achtste plek.

Verder nog iets dat u moet weten?

Pogacar zorgt met zijn overwinning voor een unicum. Hij is de eerste winnaar van een van de grote rondes (Tour de France, La Vuelta en de Giro d’Italia) die de Strade Bianche weet te winnen. Vorig jaar bewees concurrent Egan Bernal al dat ook ronderenners goed kunnen presteren in de L’Eroica. Hij werd toen derde, na Mathieu van der Poel en Julian Alaphilippe.

Voor de jonge Sloveen was het zijn langste solo-ontsnapping ooit. In 2019 rondde hij op de voorlaatste dag van de Vuelta een solo van 39 kilometer af, vandaag deed hij daar tien kilometer bij. Daarboven won niemand ooit al de Strade met een solo van meer dan twintig kilometer. Om maar te duiden hoe straf deze prestatie van Pogacar is.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Uitslag - Strade Bianche 2022

1. Tadej Pogacar (SLO) 4’47’49

2. Alejandro Valverde (ESP) +37”

3. Kasper Asgreen (DEN) +46”

4. Atilla Valter (HUN) +1’07”

5. Pello Bilbao (ESP) +1’09”

6. Jhonatan Narvaez (ECU) “

7. Quinn Simmons (USA) +1’21”

8. Tim Wellens (BEL) +1’25”

9. Simone Petilli (ITA) +1’35”

10. Sergio Higuita (COL) +1’53”