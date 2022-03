Dimitri Van den Bergh mag zijn koffers pakken op de UK Open na verlies tegen Searle

LEES OOK. Dimitri van den Bergh imponeert en gooit Daryl Gurney helemaal zoek op UK Open

Van den Bergh verkeerde de voorbije dagen in een uitstekende vorm. Gisteren stuurde onze landgenoot Daryl Gurney nog met overtuigende cijfers naar huis. The Dreammaker was gebrand om op dat elan verder te gaan. Al had de Engelsman Ryan Searle daar een ander idee over.

De 27-jarige Van den Bergh had zijn zinnen gezet op de UK Open, onderdeel van de majors en dus een van de belangrijkste toernooien van het jaar. Maar ook Searle wou zich bij de laatste zestien scharen.

Beide heren hielden tot 3-3 gelijke tred, maar dan moest onze landgenoot een break toestaan. Dat gaatje kreeg Van den Bergh niet meer gedicht. Searle bleef op een hoog niveau gooien en won de wedstrijd met 10-8. Met Van den Bergh is meteen ook de laatste Belg op de UK Open uitgeschakeld.

