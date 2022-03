Gelegenheidsduo Gillé-Goffin verliest spannend dubbelduel in Davis Cup

Sander Gillé en David Goffin zijn er zaterdag niet in geslaagd het dubbelduel te winnen in de Davis Cup-confrontatie met Finland. Het Belgische duo verloor na een spannende partij in drie sets (6-3, 2-6 en 7-6 (7/5))) van Harri Heliovaara en Emil Ruusuvuori. De Belgen strijden in Finland voor een plaats in de finaleronde van de Davis Cup.