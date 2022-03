Tennislegende Roger Federer werkt hard aan zijn comeback: “Hopelijk deze zomer”

“Je ziet dat ik weer normaal kan bewegen. Ik moet nog even geduld uitoefenen voor ik weer kan gaan lopen. Ik hoop dat ik de komende maanden vooruitgang kan blijven boeken en deze zomer of aan het eind van het jaar mijn comeback kan maken”, verklaarde de 40-jarige Federer zaterdag aan ZDF, terwijl hij de super-G voor vrouwen bijwoonde in Lenzerheide, in de buurt van zijn woonplaats.

De gewezen nummer een van de wereld en 20-voudig grandslamwinnaar werd in augustus vorig jaar voor de derde keer geopereerd aan zijn rechterknie. In juli haalde hij nog de kwartfinales op Wimbledon. “Het is lastig geweest de afgelopen maanden. Ik heb een tijdje met krukken gelopen, maar ik ben gelukkig opnieuw op de been nu.”