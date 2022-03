Laatste landmark van de centrale Langerlo gaat met een knal tegen de vlakte

Zaterdagnamiddag om 15 uur ging de derde en laatste schouw van de centrale van Langerlo tegen de vlakte. In tegenstelling tot de implosie van de andere twee schouwen en de twee koeltorens in oktober, was er dit keer geen zone voorzien voor het publiek.

In tegenstelling tot het opblazen van twee koeltorens en twee schouwen in oktober van vorig jaar werd er dit maal geen publieksevenement met zesduizend toeschouwers van gemaakt. Toch stonden op diverse plekken mensen te kijken naar het spektakel om het moment te vereeuwigen met fototoestel, camera of smartphone. Ook nu weer werd een zone in een perimeter rond de schouw afgebakend. De politie van de zone Carma hield een oogje in het zeil om er op toe te zien dat er toch niemand door de afsluiting zou glippen.

Vijftien minuten vooraf werd een bericht via Be-alert uitgestuurd om de mensen uit de omgeving te verwittigen dat er een explosie in Genk-Zuid in aantocht is. Even voor het ultieme moment werd de sirene ingezet als verwittiging. En dan een stofwolk aan de voet van de schoorsteen en een fractie later een korte doffe maar hevige knal. De rood-witte schouw verliest haar grip op de aarde en gaat met een zichtbare traagheid tegen de vlakte. Het tot dan op één na hoogste landmark (143 meter) van Genk is niet meer. Het zijn de zendmast van de vrt (220 meter), de schachtbokken van Waterschei en Winterslag en het appartement Zonneweelde die nog hoog uit het landschap steken.

Toekomst

De schouw mag dan wel definitief tot het verleden behoren, het gebied wordt door de Group Machiels geprepareerd voor een duurzame industriële toekomst. Het is dan ook een zone die al voorzien is van infrastructuur met heel veel potentie voor het bedrijfsleven. In de onmiddellijke omgeving is er immers aansluiting op de waterweg, het spoor en het wegennet. De voormalige centrale werd gebouwd in 1974 en twee jaar later in gebruik genomen. Tot 2002 werd vooral gebruik gemaakt van steenkool om elektriciteit op te wekken. Nadien werd almaar meer overgeschakeld op hout, olijfpulp en rioolslib. In 2009 neemt het Duitse E.ON de centrale over van Electrabel. Maar het definitieve einde werd ingezet na de overname in 2015 door German Pellets. Het bedrijf ging failliet en alle pogingen ten spijt bleef een redding uit. Momenteel is alleen nog puin getuige van wat jaren een ankerpunt van Genk-Zuid was.

