Lotte Kopecky na haar stunt in de Strade Bianche: “De mooiste overwinning uit mijn carrière? Absoluut!”

In haar derde wedstrijd voor SD Worx meteen een dikke prijs pakken: een indrukwekkende Lotte Kopecky deed het. Ze won op verbluffende wijze de Strade Bianche, een zware eendagswedstrijd in Toscane met onderweg elf grindstroken. “Ik kan het niet geloven. Hier winnen is een droom”, zei Kopecky na haar grootste klassieke overwinning ooit.

“Racen met dit team is ongelofelijk”, zei een dolgelukkige Kopecky na haar zege in de witte hel. De Belgische kampioene was tot twee keer toe de enige die klimster Annemiek van Vleuten bergop kon volgen. ”Als je van Vleuten tegenkomt, ben je nooit zeker van je zaak.”

Een langgerekte sprint

De laatste kilometer was het bibberen en beven, ook voor Kopecky zelf. “Op het steile stuk lag de snelheid echt ontzettend hoog. Toen ze aanviel, dacht ik niet dat ik haar kon volgen. Het was echt pijnlijk, maar ik wist moest haar koste wat kost volgen. Dat schreeuwde ook mijn ploegleidster Anna van der Breggen in mijn oortje. Ik duwde zo hard als ik kon en was in staat om bij haar wiel te houden en haar op te vangen. Ik had vooraf de finale op tv bestudeerd en wist dat ik als eerste de laatste bocht moest induiken. Het was eigenlijk gewoon één langgerekte sprint tot die bocht.”

Kopecky verklaarde dat de zege heel veel voor haar betekent. “Ik ben speciaal naar deze ploeg gekomen om finales te kunnen rijden in de klassieke koersen. Dat ik het dan nu al kan afmaken is geweldig. Het betekent volgens mij ook erg veel voor het Belgische (vrouwen)wielrennen. Ik word echt overladen met felicitaties. Ik hoop vooral dat zeges zoals deze veel jonge, Belgische meisjes zal inspireren om de weg naar de koersfiets te vinden. Of dit de mooiste overwinning uit mijn carrière is? Absoluut!”