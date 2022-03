Donald Trump over zijn “vriend” Poetin: “Ik zei hem, Vladimir, als je dat doet bombardeer ik Moskou”

Voormalig president van de Verenigde Staten, Donald Trump, heeft zich uitgelaten over de oorlog in Oekraïne. in een gesprek met professioneel golfer John Daly zei hij dat hij een goeie band had met Poetin. “Hij heeft dit tijdens mijn tijd niet gedaan hé. Omdat hij wist dat hij dat niet kon doen.”

Donald Trump deed zijn uitlatingen bij John Daly, die een opname van het telefoongesprek maakte. Trump zei dat hij “goed overeenkwam” met Vladimir Poetin en dat Rusland niet is binnengevallen in Oekraïne tijdens zijn presidentschap omdat hij gedreigd had om Moskou te bombarderen.

“Ze zeggen allemaal: oh, da’s een kernmacht, het is alsof ze bang zijn van hem”, zei Trump. “Maar hij was een vriend van me, weet je. We konden het echt goed met elkaar vinden. Ik zei: Vladimir, als je het doet, dan raken we Moskou. We raken Moskou. En hij geloofde me, misschien voor 5 of 10 procent. Da’s meer dan genoeg.”

“Hij is er niet binnengevallen tijdens mijn presidentschap hé John. Iedereen is er nu over bezig, waarom niet de laatste vier jaar? Omdat Poetin wist dat hij dat niet kon doen.” Ook de Chinese president Xi Jinping zou hij op eenzelfde manier benaderd hebben. “Hij viel mij ook niet lastig. Ik zei hem net hetzelfde. Maar wat zal er nu komen? Taiwan komt er nu aan. Je zal geen computerchips meer hebben, China gaat hen van de wereld knallen.”