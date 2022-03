Fenomenaal! Lotte Kopecky sprint van Vleuten uit de wielen en wint Strade Bianche

LEES OOK. LIVE. Wie wint Strade Bianche bij de mannen?

In het Italiaanse Siena verschenen zaterdagochtend vijf Belgische dames aan de start van de 136 kilometer lange wedstrijd bezaaid met acht grindstroken. Het meeste werd verwacht van nationaal kampioene Lotte Kopecky (Team SD Worx), maar ook Valerie Demey (Liv Racing) en het trio Julie Van de Velde, Justine Ghekiere en veldrijdster Sanne Cant (Plantur-Pura) hopen zich te tonen. Voor die laatste was deelnemen aan de Strade een droom die uitkwam. Met Marianne Vos, Yara Kastelijn en Shirin van Anrooij, Silvia Persico en Alice Arzuffi deden er nog drie namen mee die we kennen uit het veldrijden.

Wereldkampioene Elisa Balsamo stond op de eerste startrij. — © Strade Bianche

Een Deense en een Amerikaanse trokken gingen samen om tocht door de Toscaanse heuvels. De 21-jarige Rebecca Koerner (Uno-X Pro Cycling Team) en de zeventien jaar oudere Emily Newsom (EF Education-TIBCO-SVB). Daarmee was de Amerikaanse de derde oudste deelneemster op het startblad. Enkel de Oezbeekse Zabelinskaya en topfavoriete en winnares van de Omloop Het Nieuwsblad, Annemiek van Vleuten, hebben nog wat meer jaartjes op de (koers)teller.

Newsom solo

Het peloton liet het tweetal begaan en na de tweede gravelsector - met nog 100 kilometer voor de boeg - bedroeg hun voorsprong 2:50. Op de derde sterrati ging het al gauw te snel voor de jonge Deense. Newsom begon zo aan een lange solotocht.

Op 55 km van de streep was alles te herdoen. Newsom werd bij de lurven gegrepen. Er waaide een stevige zijwind en zo waaide achterin verschillende rensters eraf. Een gereduceerd peloton trok de finale in.

Na settore 5 volgden een dikke dertig kilometer zonder grindstoken, ideaal om te anticiperen. We kregen e slag om slinger demarrages te zien. Onder andere hardrijdsters Garcia, Brown en van den Broek-Blaak, de winnares van 2021, probeerden het maar kregen geen ruimte. Het leek wachten tot aan de korte maar steile Monteaperti (sector 6) opdoemde tussen de Toscaanse heuvels.

Eerste poging van Kopecky

Op 27 kilometer van de streep reden elf rensters dan toch een kleine voorsprong bij mekaar. Nagenoeg alle grote ploegen hadden een pionnetje mee, maar onder beukwerk van Movistar werden de elf nog voor de Monteaperti bijgehaald. Het peloton draaide de strook op, en meteen volgde een versnelling van van Vleuten. Kopecky klom met de eersten mee naar boven. De uitdunning was ingezet.

Kopecky vond het niet snel genoeg gaan en in de uitloper van de grindstrook sloop de Belgische kampioene er stilletjes vanonder. Ze kreeg niemand mee en reed meteen een voorsprong van 15 seconden bij mekaar op de favorietengroep. Op de Colle Pinzuto, een klim van 2.4 kilometer met stukken tot 15%, kreeg ze het gezelschap van Vos, van Vleuten, Utrup Ludwig, Niewiadoma, Moolman, Van Anrooij en Vollering.

Magnifiek slotakkoord

mMaar de acht keken te veel naar mekaar en ook de achtervolgsters kwamen terug aansluiten. Op Le Tolfe opnieuw een splijtende demarrage van van Vleuten. Alles en iedereen moest passen … behalve Kopecky! Een indrukwekkende Kopecky klampte zich vast in het wiel van de Nederlandse. Met twee kwamen ze op de top van de steile gravelklim.

Bij de achtervolgsters leken de beste krachten uit de benen, maar Longo Borghini, Moolman, Utrup Ludwig, Niewiadoma, Vos, Vollering en in tweede instantie ook Van Anrooij, Brown, Chabbey en Persico kwamen toch nog bij de twee leidsters. Met Vollering en Moolman had Kopecky nu twee ploeggenotes mee om te controleren.

De steile slotklim in de straten van Siena - in de laatste kilometer - bracht de beslissing. Van Vleuten zette van ver aan en reed opnieuw iedereen behalve Kopecky los. De Belgische kwam mee boven, pakte over, liet de Nederlandse niet meer passeren in de smalle slingerweggetjes en reed op het prachtige schelpvormige plein naar haar grootste klassieke zege ooit! Wat een uniek moment voor de 26-jarige Lotte Kopecky. Als bonus kreeg Kopecky de paarse leiderstrui als eerste leidster in de Wereldbeker.

Uitslag Stade Bianche Donne 2022

1. Lotte Kopecky (BEL) 3:59:14

2. Annemiek van Vleuten (NED) “

3. Ashleigh Moolman (SAF) +10”

4. Katarzyna Niewiadoma (POL) +19”

5. Cecile Utrup Ludwig (DEN) +24”

6. Elise Chabbey (SUI) +28”

7. Marianne Vos (NED) +29”

8. Elisa Longo Borghini (ITA) “

9. Shirin Van Anrooij (NED) +34”

10. Silvia Persico (NED) “