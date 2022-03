Bewoners Patrijsstraat in Merksem opgeschrikt door kogels in brievenbussen

De bewoners van de Patrijsstraat in Merksem hebben zaterdagochtend allemaal een brief ontvangen met daarin een kogel. — © BFM

De bewoners van de Patrijsstraat in Merksem hebben zaterdagochtend allemaal een brief ontvangen met daarin een kogel. In totaal gaat het om een dertigtal brieven. De brieven waren geadresseerd aan een bewoner in de straat.

Het was zaterdagochtend even schrikken voor de bewoners van de Patrijsstraat in Merksem. In alle brievenbussen van de straat is in de nacht van vrijdag op zaterdag een enveloppe gestoken met daarin een kogel. “Zaterdagochtend sijpelde de eerste meldingen binnen van kogels in brievenbussen in de Patrijsstraat”, vertelt Willem Migom, woordvoerder van de Antwerpse politie. “Het gaat in totaal om een dertigtal brieven.”

Op de enveloppen stond ‘BD World’, een bedrijf in de Antwerpse haven, geschreven, gevolgd door een naam van een bewoner uit de straat. Hij werkt sinds een maand voor het havenbedrijf.

Voor zijn woning vond de politie een achtergelaten reiskoffer. Het was niet duidelijk of deze koffer iets met de bedreigingen te maken had. Een robot van ontmijningsdienst DOVO werd ingeschakeld om de koffer te onderzoeken. Tijdens de interventie werden verschillende bewoners verzocht hun woning te verlaten. De politie sloot de volledige straat ook een tijdlang af. Toen bleek dat de koffer leeg was, mochten zij terugkeren naar hun woningen.

Verjaardag

Terwijl de politie een buurtonderzoek doet, komen enkele bewoners van de straat bij elkaar. Ze zijn allemaal erg aangeslagen van de gebeurtenis. “Ik verjaar vandaag en word 62 jaar”, vertelt een buurvrouw. “Ik ging deze ochtend opgewekt de brievenbus leegmaken, gevuld met alle verjaardagskaartjes, maar om dan een kogel aan te treffen is toch wel even slikken.”

“Ik woon hier al 54 jaar, maar dit heb ik nog nooit meegemaakt”, vertelt een andere buurvrouw. “Het is hier altijd zo’n rustige straat. De politie moet hier nooit komen, tot vandaag.”

Het parket heeft een onderzoeksrechter gevorderd. Een link met het drugsmilieu wordt onderzocht.

