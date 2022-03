Staakt-het-vuren in Marioepol stelt niet veel voor: Zelenski roept burgers op om te blijven strijden

Verscheidene bronnen melden dat het staakt-het-vuren in de Oekraïense havenstad Marioepol voorlopig weinig voorstelt. De Russen zouden nog steeds delen van de stad onder vuur nemen en ook de vluchtroute is niet veilig. Oekraïens president Zelenski roept zijn burgers dan weer op om te blijven strijden.

De Oekraïense president Volodimir Zelenski heeft in een nieuw statement zijn volk opgeroepen om te blijven vechten tegen de Russen. Hij deed dat nadat uit berichten bleek dat de Russen het afgesproken staakt-het-vuren niet respecteren. “Aan al wie dat kan, blijf strijden!”, sprak Zelenski. Hij riep opnieuw de Amerikaanse president Joe Biden op om een no-flyzone te installeren. “Wat meer heb je nodig?”

Uit verschillende bronnen blijkt intussen dat er nog steeds gevochten wordt rond Marioepol. De vluchtroute richting Zaporizhzhia is op dit moment niet veilig. De burgemeester van de Oekraïense havenstad besliste daarom om de vluchtende burgers terug te brengen naar de stad. “De Russen hebben gelogen”, sprak Serhiy Orlov bij de BBC. “Ze blijven ons bombarderen en gebruiken nog steeds artillerie. It’s crazy. Er is helemaal geen staakt-het-vuren. Onze burgers zijn klaar om te ontsnappen, maar dat kunnen ze niet doen als ze beschoten worden. Het is helemaal niet veilig op straat en daarom brengen we onze mensen terug.”

Vicepremier Iryna Vereshchuk meldt dat de claims van beschietingen onderzocht worden, maar waarschuwt de Russen alvast dat “de hele wereld meekijkt”.

Marioepol is een havenstad in het zuidoosten van Oekraïne die al dagen zwaar onder vuur genomen wordt. De 200.000 inwoners zitten er vast, zonder stroom, water en met amper nog iets te eten. De burgemeester zei eerder al dat de stad “helemaal verwoest” is.