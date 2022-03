Doorgaans houdt politiek journalist ­Arnout Gyssels zich bezig met het reilen en zeilen in de Wetstraat. Maar met de oorlog in Oekraïne komen die vier jaar Oost-Europese talen studeren van pas. Een paar dagen lang dook hij achter het ijzeren mediagordijn, om te kijken wat de Russen te zien krijgen op tv en te lezen krijgen in hun kranten.