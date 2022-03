Drake telt 50 miljoen dollar neer voor villa Robbie Williams

Zanger Robbie Williams heeft zijn riante villa in Beverly Hills verkocht aan Drake. De Canadese rapper heeft 50 miljoen dollar, meer dan 45 miljoen euro, betaald voor het huis met tien slaapkamers.

Williams, die samen met zijn vrouw Ayda Field en hun vier kinderen in de villa woonde, vroeg in eerste instantie 80 miljoen dollar voor het huis. Omdat er lange tijd geen koper werd gevonden, is de Britse zanger uiteindelijk akkoord gegaan met het verlagen van de vraagprijs.

Robbie Williams en zijn echtgenote Ayda Field. — © ISOPIX

Het huis heeft naast tien slaapkamers nog eens tweeëntwintig badkamers, een tennisbaan, een zwembad met mozaïektegels, een sportruimte, een bioscoop en een lift. Williams kocht de villa in Beverly Hills in 2015. Hij betaalde er destijds iets meer dan 32 miljoen dollar voor.