Nederlandse “Match van de Vrede” ontaardt in een straatgevecht: partij tussen Vitesse en Sparta gestaakt

Het speelweekeinde in de Eredivisie heeft een valse start gekregen. De wedstrijd Vitesse - Sparta Rotterdam werd in blessuretijd bij de stand van 0-1 gestaakt vanwege het gooien van projectielen op het veld. De partij werd uiteindelijk niet meer hervat, omdat de gasten uit Rotterdam van mening waren dat hun veiligheid niet gegarandeerd kon worden. “Er zijn dingen gebeurd die niet thuishoren in een stadion”, aldus een zichtbaar geëmotioneerd Algemeen directeur Pascal van Wijk van Vitesse.

De manier waarop de wedstrijd eindigde was een anticlimax, nadat Vitesse en Sparta voor de wedstrijd uitgebreid stil hadden gestaan bij de oorlog in Oekraïne. De club heeft in de persoon van Valeriy Oyf, een Russische eigenaar - die jaarlijks de tekorten bijpast, en kreeg de afgelopen week kritiek vanwege de passieve houding.

Met een V-opstelling van beide teams bij de line-up, verwijzend naar de V van vrede, diverse inzamelingsacties voor de Oekraïense slachtoffers van de Russische invasie en ‘geen oorlog’-teksten op de LED-borden langs het veld maakte Vitesse een inhaalslag.

Die goede bedoelingen werden in de slotfase echter overschaduwd, toen Sparta op weg leek naar een belangrijke zege en de frustraties opliepen bij de Vitesse-aanhang, die de tijdrekkende Maduka Okoye met tal van objecten bekogelde. Nadat de doelman op zijn schouder was geraakt door een beker drank en naar de grond ging, werd door scheidsrechter Dieperink een afkoelingsperiode ingelast. Daarna werd er vuurwerk gegooid en waren er relletjes op de tribune. Dieperink besloot de wedstrijd niet meer te hervatten, omdat Sparta het gevoel had dat de veiligheid niet meer gegarandeerd kon worden. Eerder was er al een toeschouwer het veld opgekomen en naar Okoye toegerend om vervolgens de tribunes in te vluchten.

“Een cameraman van ESPN heeft een zwaar stuk vuurwerk naast zijn hoofd horen ontploffen. Dat gaat helemaal nergens over”, vertelde Algemeen directeur Pascal van Wijk van Vitesse. “Dit waren drie, vier incidenten die niet op het voetbalveld thuishoren. Dit hoort niet bij ons en zo wil je de wedstrijden niet spelen.”

Van Wijk sprak al kort met de veldbestormer. “Ik riep tegen hem: ’Joh, wat doe je nou? Heb je wel in de gaten wat je veroorzaakt?’ Die jongen begon in het Duits terug te praten, dan denk ik: hij is sowieso geen supporter van Vitesse. Ik weet niet wat hij hier doet, hij keek een beetje wazig uit zijn ogen. Wat is dit voor iemand? Die hier gewoon een wedstrijd verpest.”

Sparta Rotterdam wilde het in blessuretijd gestaakte uitduel met Vitesse niet meer hervatten. “Laten Vitesse en de KNVB dit maar oplossen”, zei trainer Henk Fraser. „Dit is echt niet aan ons.” Van Wijk had begrip voor het standpunt van de bezoekers: “Ik kan me daar iets bij voorstellen en wij hebben dat te respecteren. We zullen alles in het werk stellen om dat daders die dit hebben veroorzaakt te pakken.”

