F1-renstal Haas beëindigt contract met Rus Nikita Mazepin

Formule 1-renstal Haas beëindigt met onmiddellijke ingang het contract van zijn Russische piloot Nikita Mazepin (23). Ook de banden met het Russische kunstmestbedrijf Uralkali, een van de grootste sponsors van Haas, worden doorgeknipt. Dat raakte zaterdag bekend.

“Net zoals de rest van de Formule 1-gemeenschap is het team geshockeerd en bedroefd door de Russische inval in Oekraïne. Haas wenst een spoedig en vredevol einde van het conflict”, zo klinkt het in een mededeling.

(belga)