Danny (65) stierf bij politieachtervolging waar hij zelf niets mee te maken had

Een 65-jarige Oostendenaar is verongelukt tijdens een politieachtervolging waar hij zelf niets mee te maken had. Een tegenligger die met hoge snelheid voor de politie aan het vluchten was, maakte een fataal inhaal­manoeuvre. Die laatste wordt vandaag voor de onderzoeksrechter geleid.

Hij ging zich moeien met de echtelijke problemen van zijn broer. Pascal D. (52) was donderdagavond van zijn woonplaats in Houthulst naar de Brittenlaan in Gistel gereden. Daar maakte hij omstreeks 19.30 uur zoveel amok dat de politie erbij gehaald werd. De vijftiger kon echter nog in zijn wagen springen en vluchtte weg. Het werd het begin van een dodelijke rit. Volgens sommige bronnen vloog hij met snelheden tot 120 kilometer per uur door de bebouwde kom. Hij knalde een druk kruispunt zomaar over en vluchtte verder weg.

Maar in zijn vlucht maakte hij een fatale inschattingsfout. Langs de Nieuwpoortse Steenweg wou hij in een flauwe bocht nog een voorligger voorbijsteken. Maar daarbij knalde hij frontaal op een tegenligger. Die tegenligger was Danny De Buf (65). Hij was samen met zijn hondje op weg naar huis in Oostende. Maar plots doemde Pascal D. met zijn wagen op zijn rijstrook op. De klap was gigantisch en Danny vloog met zijn auto in de gracht.

De volledige weg werd afgesloten en de hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse. Ze hadden ongeveer anderhalf uur nodig om Danny te bevrijden. In zeer kritieke toestand werd hij nog naar het ziekenhuis gebracht, maar daar overleed hij ’s nachts aan zijn verwondingen.

Pascal D. raakte ook zwaargewond. Ook hij werd door de hulpdiensten bevrijd en volgens de politie in levensgevaar naar een ander ziekenhuis overgebracht. Omdat de politie meer dan een vermoeden had dat de man onder invloed was, werd hij in het ziekenhuis verder gecontroleerd. Daaruit bleek dat Pascal D. onder invloed van alcohol én drugs achter het stuur van zijn wagen was gekropen.

Het parket stelde een verkeersdeskundige aan om de precieze omstandigheden van het ongeval na te gaan. Pascal D. zal zaterdag voor de onderzoeksrechter geleid worden. De man is geen onbekende voor de politie. De onderzoeksrechter zal beslissen of hij aangehouden wordt en dus naar de cel moet.