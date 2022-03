Mechelen

Rond het huis van Dirk Van den Broeck (80) in Mechelen ligt er sinds kort een rotonde voor bussen. Een fraai staaltje ruimtelijke ordening is het niet, maar druk maakt de Mechelaar er zich niet over. “Ik ben blij dat ik hier nog altijd woon, het uitzicht is prachtig”, zegt hij. Jaren geleden dreigde hij zijn huis nog te verliezen.