Thomas Pieters stoot door naar finaleronden in Orlando

Met een tweede ronde van 73 slagen en een gedeelde 63e plaats heeft Thomas Pieters zich weten te plaatsen voor de finaleronden in de Arnold Palmer Invitational (PGA Tour/12 miljoen dollar) die plaatsvindt op de Bay Hill-golfbaan in het Amerikaanse Orlando (Florida).

De winnaar van de Abu Dhabi Championship, die na een openingsronde van 74 slagen op een gedeelde 83e plaats stond, deed op dag twee een slag beter. Zo noteerde de 30-jarige Antwerpenaar op zijn eerste negen holes een bogey en een birdie. Op de tweede parcourshelft volgden er nog twee bogeys en een birdie wat resulteerde in een ronde van 73 slagen, een over par.

Met zijn totaalscore van 147 slagen maakte Pieters twintig plaatsen winst, wat net volstond om de cut te halen. In de tussenstand telt Pieters twaalf slagen meer dan de Noor Viktor Hovland die met een ronde van 66 slagen de beste score van de dag neerzette. De 24-jarige uit Oslo, die ondertussen al vijf toernooien won, waarvan drie op het Amerikaanse PGA Tour-golfcircuit, telt twee slagen voorsprong op een trio met de Engelsman Tyrell Hatton, winnaar van het toernooi in 2020, de Amerikaan Talor Gooch en de Noord-Ier Rory McIlroy, die zich in 2018 de beste toonde.