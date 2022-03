Heers

Een autobestuurder verloor zaterdagochtend om nog onbekende reden de controle over het stuur op de Vechmaallaan in Heers. De chauffeur ging van de baan en belandde in de berm. Daarbij ging de auto over de kop. Het voertuig kwam uiteindelijk op het dak tot stilstand.

De hulpdiensten, waaronder een bevrijdingsteam van de brandweer van Tongeren, kregen rond 6.15 uur een oproep. Ze gingen ter plaatse. Ook de politie deed de nodige vaststellingen. ppn