Linda Le Bon wordt zesde in afdaling op Paralympics

Alpineskiester Linda Le Bon is zaterdag op de zesde plaats geëindigd in de afdaling (klasse B2) op de Paralympische Winterspelen in Peking.

Met haar dochter Ulla Gillot als voorskiester skiede Le Bon in Yanqing naar een chrono van 1:36.06. Daarmee was ze 16.56 seconden trager dan de Slovaakse winnares Henrieta Farkasova. Het zilver ging naar de Chinese Daqing Zhu. De Britse Millie Knight vervolledigde het podium.

Later treden Le Bon en Gillot nog aan in de super-G (zondag), supercombiné (dinsdag 8 maart), reuzenslalom (vrijdag 11 maart) en slalom (zondag 13 maart).

De 57-jarige Linda Le Bon is een skiester met een visuele beperking (klasse B2). Aanvankelijk zou ze deelnemen met Pierre Couquelet als voorskiër, maar die kon niet naar Peking afreizen. Met Couquelet werd Le Bon in januari vicewereldkampioene op de afdaling en de super-G.

(belga)