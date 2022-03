Britse journalisten beschoten nabij Kiev

LIVE. Volg hier alle ontwikkelingen over de oorlog in Oekraïne

Het team van journalisten was onderweg naar het dorpje Bucha, op zo’n 24 kilometer afstand van Kiev, om daar verslag te doen van een Russische konvooi dat een dag eerder onschadelijk was gemaakt door het Oekraïense leger. Op beelden die zijn gedeeld door Sky News is te zien hoe de auto waarin ze reden plotseling onder vuur werd genomen. Er is een reeks schoten te horen en ook is te zien hoe kogels langs het voertuig vliegen.

Uiteindelijk wist de groep de auto te ontvluchten en een schuilplaats te vinden. Daar werden ze uren later aangetroffen door de Oekraïense politie. Volgens Oekraïne werd de aanval uitgevoerd door Russische saboteurs.

Sky News laat weten dat de journalisten uit Oekraïne zijn geëvacueerd en dat ze inmiddels veilig terug zijn in het Verenigd Koninkrijk.

