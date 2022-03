Politie arresteert verdachte in België die mogelijk aanslag hielp voorbereiden in Marokko

Een Belg van Marokkaanse afkomst is in ons land gearresteerd met de medewerking van de Marokkaanse inlichtingendiensten. De man wordt ervan verdacht betrokken te zijn bij de voorbereiding van “dreigende terroristische projecten” in Marokko, zo meldt de Marokkaanse antiterreurpolitie vrijdagavond.

De arrestatie van de man, die opereerde onder de naam Abdellah Al-Beljiki, was mogelijk omdat de Marokkaanse autoriteiten heel wat informatie ter beschikking had gesteld aan de Belgische politie en justitie, luidt het. De verdachte werd gearresteerd in het kader van een onderzoek naar terrorisme en gewelddadig extremisme.

De zaak houdt verband met de arrestatie van woensdag in Marokko van een extremist die banden had met terreurgroep Islamitische Staat. De man wordt ervan verdacht bomaanslagen te hebben beraamd tegen buitenlanders, hoge Marokkaanse veiligheids- en regeringsambtenaren en militaire sites en gevangenissen. De 27-jarige verdachte zou bovendien verantwoordelijk zijn geweest voor het rekruteren van helpers voor zijn plan, dat moest plaatsvinden op Marokkaans grondgebied.

De in België gearresteerde persoon heeft geld in euro’s overgemaakt naar de in Marokko gearresteerde man. Het zou gaan om een eerste voorschot in een financieringsoperatie voor de aankoop van verbindingen en chemische producten die worden gebruikt bij de productie van explosieven, aldus de Marokkaanse politie.

Marokko bleef de voorbije jaren relatief gespaard van terreurgeweld, maar de veiligheidsdiensten melden wel regelmatig invallen en verijdelde plannen voor aanslagen.