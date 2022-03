Genk

De lokale politiezone Carma was vrijdagavond laat in Genk aan het zoeken naar een vermiste vrouw. Het ging om een onrustwekkende verdwijning en ze riepen de hulp in van een politiehelikopter. Die cirkelde boven Genk rond en trok de aandacht van veel mensen. Of de vrouw kon gevonden worden was nog niet duidelijk. ppn