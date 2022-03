Melding van schietpartij tijdens pokerspel in zaal in Kuringen

De politie rukte vrijdagavond laat massaal uit na een melding van een schietpartij in de Rechterstraat in Kuringen (Hasselt). Daarbij zou ook een gewonde zijn gevallen. De schoten werden volgens getuigen gelost tijdens een spelletje poker.

De feiten zouden zich hebben afgespeeld in de zaal van De Schakel. Daar waren ze volgens getuigen vrijdagavond aan het pokeren. “Twee mensen waren ’s avonds blijkbaar verwikkeld geraakt in een hevige ruzie tijdens het pokerspel”, luidt het. De twee spelers werden uit elkaar gehaald en een van hen zou daarna naar huis zijn gereden. “Die is dan een uur later teruggekeerd en toen liep het helemaal mis.”

Mensen hoorden doffe knallen wat leek op schoten. Deze waren afkomstig vanuit de zaal. Niet veel later arriveerde de massaal uitgerukte politie van de lokale zone Limburg Regio Hoofdstad (LRH). Ook een ambulance en mug-team kwamen ter plaatse. Een persoon zou verwondingen hebben opgelopen en werd afgevoerd naar het ziekenhuis. Hoe ernstig diens situatie is was vrijdagavond laat niet bekend.

Bij de politie LRH konden ze enkel kwijt dat er een melding van een schietpartij was. Er werd meteen een onderzoek opgestart. Meer informatie ontbreekt. ppn