Bilzerse carnavalisten zet cafés op stelten

Dat de Bilzenaren een feestje kunnen bouwen werd vrijdag nogmaals bewezen. De Stadsraad Bilzen startte haar kroegentocht in het centrum van de Demerstad. “Het is duidelijk dat we met ons bezoek en de carnavalssfeer de zorgen van elke dag even kunnen laten vergeten. Iedereen had er ongelofelijk veel zin in”, vertelt voorzitter Jan Steegen van de carnavalsvereniging die dit jaar haar 60ste verjaardag viert.

Stoelen aan de kant. Feesten op de toog van het café. — © JoGe

Ambiance

Normaal zou er dit weekend een optocht plaatsvinden. Maar zoals op de meeste plekken werd dit een tijd geleden geannuleerd. “Gelukkig hebben we een goed gevuld alternatief carnavalsfeest om van te genieten”, stelt Steegen. “Zaterdag zetten we koers naar de deelgemeenten en zullen we onze kroegentocht verder uitbreiden.” De bonte stoet die vrijdag het carnavalsfeest op gang trok en in elk café zorgde voor een uitzinnige ambiance heeft alvast de toon gezet voor drie dagen volop feestgejoel. “Zondag geven we er vanaf 14.11u een lap op in ons ‘Café Carnaval’. Veel optredens en lekker gek doen”, lacht Prins Alain I. Terwijl in de meeste cafés de stoelen letterlijk aan de kant gingen voor de polonaise waagde links en rechts een carnavalist zich zelfs op de toog. Voorzitter Jan Steegen: “Dit is een ongekende sfeer. Code rood, geel of groen … in Bilzen klinkt voluit ‘Alaaf!’. Of zoals ze in het Bilzen zeggen: ‘Tèl ze laeve per laach, nie per troën” oftewel ‘Tel je leven per lach, niet per traan.’ (JoGe)

Johnny Geurts