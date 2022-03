Kanaries schieten weinig op met parel van Klauss

Arnaud Dony raakte voldoende fit bij de Kanaries, eerder deze week was hij ziek. Kapitein Toni Leistner ontbrak wel. Speler van de maand februari Robert Bauer verschoof naar de rechterkant, Dimitri Lavalée werd opnieuw verdediger. Bij KV Mechelen mocht ex-STVV’er Iebe Swers verrassend starten. Acht Belgen aan de aftrap bij KV, een uitzonderlijk gegeven in 2022.

STVV probeerde Christian Brüls in een vrije rol te laten opdraven op het middenveld, maar collega Hayashi kwam vaak een stap tekort tegen Schoofs en co, waardoor Brüls mee verdedigend werk moest opknappen. Mechelen combineerde en had volop balbezit, rukte een keertje op via Swers, maar tot een poging binnen het kader kwam het niet. Een saai eerste halfuur, net nu Stayen eindelijk weer ietwat beter gevuld was.

© BELGA

Opschudding dan toch aan het begin van het derde kwartier. Storm - tot dan onzichtbaar - kwam als winnaar uit een tackle met Bauer, het leer werd voorgebracht en leek in eerste instantie aan Cuypers voorbij te gaan, maar die kon vanuit een scherpe hoek toch de 0-1 op het bord prikken. Schmidt geklopt.

STVV antwoordde met een pover schotje van Klauss. Konaté deed beter. Hij trok zich knap op gang in de zestien, mikte met zijn linker naar de korte hoek, Thoelen redde met een voetveeg. Pech voor Konaté.

© Dick Demey

Vlam in de pan

De vlam raakte in de pan op Stayen toen Van Drongelen Hara afstopte op weg naar doel. Geel leek voldoende, VAR Boucaut riep Bert Put echter naar het scherm. Geel bleef, Put wel duidelijk even de pedalen kwijt.

© BELGA

Kagawa kwam voor een licht geblesseerde Teixeira aan de rust. Al-Dakhil werd zo meest centrale verdediger, Hayashi schoof door naar de rechtervleugel. De Japanse ex-international delegeerde wel, maar Rob Schoofs bleef strooien met de passes. Voorin bij STVV bleef het moeilijk voor Hara en Klauss, ondanks hun werklust. Konaté dreigde even op het uur, maar hij knalde te onbesuisd uit richting.

Kagawa en Klauss liepen mekaar voor de voeten in de Mechelse zestien, toch geloofde de twaalfde man wel in puntenoogst op Stayen. Brüls trok zich dan toch een keer op gang, legde breed tot bij Hara. De voorzet naar de tweede paal werd door Klauss fenomenaal op de slof genomen: 1-1. Een eerste goal in STVV-shirt voor de Braziliaan die volgend seizoen naar de VS trekt, wat een beauty!

© Dick Demey

Sint-Truiden geloofde in meer, zelfs de immer brave Wolke Janssens vuurde volop uit de tweede lijn. Kanonskogel twee zoefde maar nipt naast de kooi van Yannick Thoelen. De hoop op een spannend laatste halfuur was ijdel, veel gebikkel aan beide kanten. Kagawa en Brüls probeerden wel een beslissende actie op te zetten, Mechelen reageerde alert.

Vanlerberghe speelde nog met vuur door Hara gevaarlijk te tackelen in de zestien. Put gaf geen krimp na de weliswaar lichte charge. Een slotoffensief dan? Helaas. Daarvoor lag alles te fors in evenwicht. Een klasseflits van Kagawa nog wel, Thoelen lag prima in de benedenhoek na de trap van de kleine Japanner. In de klassering schiet noch STVV noch Mechelen veel op met de puntendeling. Om alsnog in play-off 2 te geraken zal STVV fors mogen stunten.

STVV: Schmidt - Bauer, Al-Dakhil, Teixeira, Lavalée, Dony - Konaté, Brüls, Hayashi - Hara, Klauss.

KV MECHELEN: Thoelen (7), Swers (6), Vanlerberghe (6), Van Drongelen (5), Van Hoorenbeeck (5), Oum Gouet (6), Schoofs (6), Mrabti (5), Storm (6), Hairemans (7), Cuypers (7).

Vervangingen: 46’ Teixeira door Kagawa, 62’ Dony door Janssens, 68’ Klauss door Durkin, 74’ Hairemans door Engvall, 85’ Hayashi door Reitz, 94’ Cuypers door Youan.

Doelpunten: 32’ Cuypers 0-1, 61’ Klauss 1-1.

Gele kaarten: Vanlerberghe (fout), Van Drongelen (fout), Klauss (trui uittrekken), Oum Gouet (fout).