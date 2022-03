Bilzenaar riskeert 15 maanden cel na levensbedreigende slagen met ijzeren staaf

Enkele dagen voor de gebeurtenissen in Riemst was de beklaagde naar een illegaal lockdownfeestje geweest in Nederland waar hij het aan de stok kreeg met M., de voormalige vriend van zijn ex, en enkele andere feestgangers. Nadat er via sociale media verschillende boze berichten over en weer waren gestuurd, wilde de Bilzenaar het na zijn werk gaan uitpraten met M. Nadat hij zijn broer had opgepikt, reed de Bilzenaar naar de Valmeerstraat in Riemst en belde aan bij het appartement van M. om het uit te praten.

Het toekomstige slachtoffer stuurde hem weg met de mededeling dat hij niet wilde praten. Daarna zag hij hoe de Bilzenaar zijn autobanden probeerde lek te steken. Daarop stormde M. met een ijzeren staaf naar buiten en riep dat de Bilzenaar moest stoppen met het beschadigen van zijn wagen. De Bilzenaar kon de aanstormende M. een slag in zijn gezicht geven waardoor die neerviel. Daarna pakte hij de ijzeren staaf en begon op het hoofd van M. te slaan. De broer, die nog in de auto zat en alles zag gebeuren, probeerde de twee vechtende mannen uit elkaar te halen. Zelf ontkent hij dat hij daarbij ook slagen heeft uitgedeeld maar getuigen beweren het tegenovergestelde. Vervolgens sloegen de twee broers op de vlucht en lieten de zwaar bebloede M. achter zijn auto liggen waar hij gevonden werd door voorbijgangers die de politie verwittigden.

M. werd overgebracht naar het ziekenhuis van Tongeren en verkeerde een tijd in levensgevaar. Zo hield hij aan het incident onder meer een barst in zijn schedel en een schuine neus over en heeft hij nog angst en pijnaanvallen. Hiervoor, en voor de maanden dat hij niet kon werken, vroeg M. een schadevergoeding van 10.700 euro.

De twee broers konden via de nummerplaat en het contract van hun gehuurde wagen geïdentificeerd worden. Tijdens de huiszoeking bij de Bilzenaar werd ook een gebruikershoeveelheid ketamine en cannabis gevonden.

Vonnis op 1 april.