Zelenski spreekt demonstranten in Praag en Tbilisi toe: “Als wij vallen, valt Europa”

In een via Telegram verspreide video heeft de Oekraïense president Volodimir Zelenski zich opnieuw tot Europa gericht. Hij bedankte de Europeanen om solidair te zijn met zijn land. “Vandaag zijn we allemaal dienaars. Sommigen zijn militairen, die ons land dienen via het leger. Anderen dienen als dokters, anderen beschermen onze kinderen en hun families. Dit is ons hart, het hart van Oekraïne, waarmee we samen het kwaad trotseren.”