1B-leider Westerlo knokt zich naar winst bij Deinze

Westerlo heeft vrijdag de 23e speeldag in 1B geopend met een 1-2 zege bij Deinze. De Kemphanen, al het hele seizoen op kop, komen door de zege op 49 punten. Dat zijn er voorlopig tien meer dan eerste achtervolger RWDM. Deinze is vierde met 32 punten.

De partij kon niet beter beginnen voor de competitieleider. Soumah knikte Westerlo al na drie minuten op voorsprong. Deinze knokte voor wat het waard was, maar moest wachten tot voorbij het uur voor de gelijkmaker. Een vrijschop van Janssens (64.) verraste Westerlo-doelman Van Langendonck, 1-1. In de slotfase verzekerde de leider zich toch nog van de drie punten. De Cuyper (77.) kopte een voorzet van Daci via de paal tegen de netten, 1-2. Diezelfde De Cuyper pakte in blessuretijd nog een rode kaart voor een tackle, maar dat veranderde niets meer aan de eindstand.

Zaterdag is er in 1B Lierse-Lommel (om 20u45). Zondag ontvangt Moeskroen RWDM (om 16 uur) en trekt Virton naar Waasland-Beveren (om 20 uur).