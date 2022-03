Alison Van Uytvanck geeft plek in halve finales uit handen in Lyon

Alison Van Uytvanck (WTA 55) heeft zich vrijdag niet kunnen kwalificeren voor de halve finales van het WTA 250-toernooi in het Franse Lyon (hardcourt/239.477 euro). De 27-jarige Vlaams-Brabantse, het zevende reekshoofd, verloor na een spannende partij van twee uur en 35 minuten tennis in drie sets (4-6, 6-3 en 7-5) van de Française Caroline Garcia (WTA 74). In de derde set stond onze landgenote 4-1 voor, maar ze liet deze voorsprong nog uit handen glippen.

Bij de laatste vier wacht voor Garcia, die afkomstig is uit Lyon, een confrontatie met de Chinese Shuai Zhang (WTA 64), het achtste reekshoofd. Zhang profiteerde in haar kwartfinale van de opgave van de Russische Vitalia Diatchenko (WTA 118), bij een 3-0 stand in de eerste set in het voordeel van de Chinese. Van Uytvanck haalde twee jaar geleden wel de halve finales in Lyon.