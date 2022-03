Dimitri van den Bergh imponeert en gooit Daryl Gurney helemaal zoek op UK Open

The Dreammaker is goed gestart in zijn jacht om de UK Open te winnen. Dimitri van den Bergh (PDC 9) stroomde pas in de vierde ronde in, waar hij meteen de gevaarlijke Daryl Gurney (PDC 21) tegenkwam. De Noord-Ier zag sterretjes tegen onze landgenoot en mocht zijn koffers pakken. Een sterke en vooral efficiënte van den Bergh won met duidelijke 10-2 cijfers en zet zaterdagnamiddag zijn toernooi verder.