Eindelijk weer normaal: zo goed als alle resterende coronaregels verdwijnen

“De pagina wordt omgedraaid. We hebben het einde van de tunnel bereikt.” Met welgemikte metaforen schuift de Wetstraat zo goed als alle resterende coronaregels aan de kant. Maandag worden we wakker in het ‘Rijk der Vrijheid’. Premier De Croo (Open Vld) maakte het afscheid van corona compleet met een bedankje aan iedereen voor de inzet de voorbije twee jaar. Maar hij ging ook meteen over tot de orde van de dag.