Hasselaar stuurt kogelwerende vesten naar het front

Hasselaar Omer Wijnants stuurt kogelwerende vesten en veiligheidshelmen naar Oekraïne. Hij spreekt daarvoor zijn zakenrelaties aan en laat het militaire beschermingsmateriaal via China rechtstreeks ter plaatse aan het front leveren. Bijna alle mannen en vrouwen die in Oekraïne zijn achtergebleven, vechten momenteel voor hun vaderland. Naast beveiligingsmateriaal, is er ook veel nood aan medicijnen en aan geld om de oorlog te financieren. Wijnants heeft samen met de consul van Oekraïne en de Oekraïense verenigingen in Limburg de vzw Limburg supports Ukraine. Bedoeling is om alle goedbedoelde initiatieven vanuit onze provincie te coördineren. Wijnants zelf ontvluchtte het oorlogsgebied, samen met zijn Oekraïense vriendin en haar twee kinderen.