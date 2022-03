Onbestuurbare rakettrap ingeslagen op de Maan

De impact gebeurde om 13.25 uur Belgische tijd op de achterkant van het hemellichaam en was met telescopen van op Aarde dus niet waar te nemen. De Amerikaanse satelliet Lunar Reconaissance Orbiter was waarschijnlijk niet in positie om te loeren naar de inslag. De NASA beloofde echter naar de inslagkrater te zullen zoeken, aldus space.com.

De botsing geldt als de eerste niet-intentionele met de Maan, niet rekening houdend met sondes die te pletter zijn geslagen in een poging zacht te landen.

Van welke makelij de rakettrap is, vormt onderwerp van debat. Aanvankelijk was sprake van een trap van een Falcon-9 van het Amerikaanse SpaceX, later van een Chinese Lange Mars-3C. Terwijl Peking dat ontkent en zegt dat die trap teruggekeerd is in de atmosfeer en daar is opgebrand, zegt volgens spacenews.com het US Space Command (dat voorwerpen in de ruimte in de gaten houdt) dat het ding niet naar de Aarde is teruggekeerd.