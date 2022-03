Drie Russische topmilitairen doodgeschoten sinds begin van oorlog

LEES OOK. Van kruisraketten tot gewapende drones: deze wapens spelen de hoofdrol in Oekraïne

Een van de drie was de 47-jarige majoor Andrei Sukhovetsky. Die hooggeplaatste militair werd woensdag doodgeschoten door een Oekraïense sluipschutter. Ook twee andere topmilitairen werden tijdens de oorlog al gedood. Bij elk van hen zou zich ongeveer hetzelfde scenario afgespeeld hebben: ze schoven naar voren in hun divisie van het leger om dichter bij de frontlinie hun autoriteit te kunnen laten gelden. Daardoor werden ze kwetsbaarder en konden ze doodgeschoten worden.

Volgens de bronnen proberen steeds meer leidinggevenden binnen het leger naar voren te schuiven in hun regimenten omdat de vooruitgang niet zo vlot verloopt als verhoopt. “Ze denken dat ze zo meer controle kunnen uitoefenen over wat er gebeurt. Hun impact is groter als ze meer vooraan zitten”, zegt een overheidsbron in Britse media.

Volgens het Kremlin zijn in de oorlog al 498 Russische troepen om het leven gekomen. De Oekraïense overheid meent dat het er een pak meer zijn: 9.200. Het echte aantal is voorlopig onmogelijk te verifiëren.