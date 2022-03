Bezorgdheid groeit dat veel deelnemers #PlekVrij onderschatten hoe lang “tijdelijke” opvang van Oekraïense vluchtelingen is

Vluchtelingen uit Oekraïne rusten uit na het oversteken van de grens in Polen, in afwachting van overbrenging naar een opvangplaats elders. — © AFP

Al meer dan 10.000 Vlamingen hebben aangegeven dat ze Oekraïense vluchtelingen bij hen thuis willen opvangen. Een hartverwarmende vaststelling. Maar tegelijk groeit bij ervaringsdeskundigen de bezorgdheid. Want veel mensen onderschatten mogelijk hoe lang zo’n ‘tijdelijke’ noodopvang kan duren. “De vraag is ook of er voldoende controle zal zijn of die vluchtelingen volgens de normen worden opgevangen.”