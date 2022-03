Was IJskoning een Gentenaar of een Limburger? Op die vraag probeerden de speurders vrijdag in The masked singer nog altijd een antwoord te vinden. Het juiste antwoord: geen van beiden. De naar Antwerpen uitgeweken Oostendenaar Guga Baúl (35) werd enkel door Ruth Beeckmans ontmaskerd. “Ik dacht dat ze veel sneller zouden weten wie ik was”, zegt Guga.