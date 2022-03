Zweedse troepen in Kosovo in 2000 — © BELGAIMAGE

Zweden en Finland kruipen steeds dichter naar de NAVO toe. Uit opiniepeilingen in beide landen blijkt dat een meerderheid lidmaatschap genegen is. Wat als ze een aanvraag indienen? Weigeren is moeilijk, maar Rusland waarschuwt voor tegenmaatregelen.