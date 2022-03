Stoere taal, zenuwachtigheid over kerncentrale en geen ‘no fly-zone’: dit gebeurde de voorbije uren in Oekraïne

Grote zenuwachtigheid door de situatie in Zaporizja, waar de grootste kerncentrale in Europa bezet is door de Russen, maar ook spierballengerol tussen de presidenten. Dit is de voorbije uren gebeurd in Oekraïne.

- Alle aandacht ging de voorbije uren naar Zaporizja, waar Russische soldaten de grootste kerncentrale van Europa bezet en ingenomen hebben. Er werd geschoten en er woedde even een brand. Nu zouden de personeelsleden van de kerncentrale verder werken terwijl ze onder schot gehouden worden. Bij de bezetting zijn volgens de Oekraïeners drie Oekraïense soldaten omgekomen en zijn ook heel wat burgers gedood en gewond geraakt. Lees hier meer.

- Vladimir Poetin liet nog eens van zich horen. De Russische president overlegde met zijn ministers, maar de hele wereld kon meeluisteren omdat het uitgezonden werd op televisie. Hij waarschuwde zijn buurlanden dat ze de situatie niet mogen laten escaleren door meer sancties op te leggen. “Iedereen moet nadenken over hoe we de verhoudingen kunnen normaliseren, hoe we normaal kunnen samenwerken, en hoe normale relaties kunnen ontwikkelen”, zei Poetin.

- Volodimir Zelenski, de president van het belegerde Oekraïne, richtte zich in een toespraak rechtstreeks tot het Russische volk. “Hoe is dit mogelijk? Hebben we samen niet de gevolgen bestreden van de Tsjernobyl-kernramp in 1986? Ga de straat op, en laat jullie regering weten dat jullie willen leven. Straling weet niet waar Rusland is. Straling weet niet waar de grenzen van landen beginnen.”

- Maar liefst drie moordaanslagen op diezelfde president Zelenski zijn de voorbije week verijdeld. Dat blijkt uit informatie die The Times kreeg. Lees er hier meer over.

- Volgens NAVO-baas Jens Stoltenberg zit het ergste er nog aan te komen. Dat zei hij tijdens een toespraak. “De komende dagen zullen nog erger worden, met meer overlijdens, meer leed en meer vernielingen”, zo zei hij na overleg met de buitenlandministers. Daar werd beslist om geen ‘no fly zone’ in te stellen boven Oekraïne. Lees hier meer.

- Op nieuwe luchtbeelden is duidelijk te zien dat het 64 kilometer lange konvooi met Russische tanks nog altijd 24 kilometer van het centrum van Kiev verwijderd is. Ondertussen slaan steeds meer inwoners op de vlucht. Aan de stations is het enorm druk en proberen alle mensen op treinen richting het westen te springen. Velen wandelen ook langs de treinsporen om toch maar veilig weg te geraken.

- Duidelijkheid kwam er niet over de derde ronde van het vredesoverleg tussen Rusland en Oekraïne. Zowel Oekraïne als Rusland liet wel uitschijnen er vaart achter te willen zetten en dit weekend al te willen samenkomen. Poetin gaf wel mee dat hij verwacht dat de Oekraïeners daar een “productievere houding” aannemen.