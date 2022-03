Ed Sheeran voor rechtbank wegens beschuldigingen van plagiaat in “Shape Of You”

Popster Ed Sheeran is vrijdag voor de Londense High Court moeten verschijnen. De Brit wordt namelijk door twee andere singer-songwriters ervan beschuldigd plagiaat te hebben gepleegd in het populaire nummer “Shape Of You”.

Volgens Sam Chokri en Ross O’Donoghue baseerde Ed Sheeran zich op de melodie uit hun nummer “Oh Why” voor zijn eigen nummer, dat in 2017 hoog in de hitlijsten scoorde. Het proces zal drie weken in beslag nemen.

“Meneer Sheeran is ongetwijfeld zeer getalenteerd, een waar genie”, zo zei Andrew Sutcliffe, de advocaat van de twee aanklagers. “Maar hij is ook een ekster”, zo verwees Sutcliffe naar de vogel die zich als dief zou gedragen. “Hij leent ideeën en gooit ze in zijn liedjes. Soms geeft hij dat toe, soms niet. Het hangt er vanaf wie je bent en of hij denkt dat hij dat ongestraft kan doen”, aldus de advocaat.

Ed Sheeran en zijn mede-songwriters Steven McCutcheon en John David hebben de beschuldigingen verworpen.