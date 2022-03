Ceres en Aster gingen na de brand hun broer opzoeken in de Algarve om hem een hart onder de riem te steken. — © rr

Hasselt/Pedralva

De Hasseltse zanger Aster Froyen (22) geeft een benefietconcert in CaféCafé en zijn broer Ceres (27) is een crowdfunding gestart om 5.000 euro bij elkaar te krijgen voor hun oudste broer Idris (29). Op 2 februari brandde de caravan van Idris in de Algarve immers helemaal uit.