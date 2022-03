Pentagon legt rechtstreekse “hotline” met Moskou in

“De Verenigde Staten beschikken over een aantal kanalen om kritieke veiligheidskwesties met de Russen te bespreken in geval van noodgevallen of een noodsituatie”, meldt het Pentagon na een vraag over de kwestie.

Het Pentagon heeft de rechtstreekse lijn met het Russische ministerie van Defensie al op 1 maart opgezet. De bedoeling is om te voorkomen dat verkeerde inschattingen tot militaire incidenten of een verdere escalatie leiden.