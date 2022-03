Victor Campenaerts rijdt Strade Bianche in steun van Tim Wellens: “Hij beschikt bij ons over de beste papieren”

Campenaerts reed zich in zijn eerste twee wedstrijden van het seizoen in de kijker met een vijfde plaats in de Omloop en een zesde in GP Le Samyn. Maar bij een valpartij in de openingsklassieker bezeerde hij zijn rib en dat speelt hem parten. “Jammer genoeg duurt zo’n herstel wel lang en heb ik wel wat last van mijn ademhaling”, vertelde hij in het teamhotel. “Ik kan fietsen, maar maximaal ademhalen is niet gemakkelijk. Dat probleem had ik ook al in Le Samyn, maar uiteindelijk reed ik er wel nog een goede wedstrijd en finale. Dat geeft vertrouwen, ook al heb ik last van die rib zaterdag, dan ben ik nog niet uitgeschakeld.” Vocsnor nam in 2018 al eens deel aan de Strade, zaterdag start hij voor de tweede keer. “Dan heb je toch al heel klein beetje parcourskennis en dat is wel nodig op deze wegen. Ik ben tevreden dat we donderdag de laatste stroken nog eens verkend hebben, het was een goede opfrissing.”

Campenaerts heeft geen persoonlijke ambitie en wil vooral z’n kopman bijstaan. “De laatste jaren wordt deze koers vaker gewonnen door jongens met een ‘grote motor’, door renners die ook in Waalse klassiekers en in bergetappes goed voor de dag komen. Tim is bij ons dan de renner die over de beste papieren beschikt. Bovendien, met die rib, ben ik niet helemaal 100%, het was wellicht niet slecht geweest om te rusten, maar ik start toch zaterdag omdat het geloof in Tim groot is en ik heb een goede band met hem. Dus ik wil hem graag bijstaan, liefst zo lang mogelijk in de koers. Ik start maandag wel niet meer in Tirreno-Adriatico en neem wat tijd om te herstellen.”

De renners van Lotto Soudal na de parcoursverkenning. — © BELGA

Wellens: “Ik zal zaterdagavond alleen maar tevreden zijn als een ploegmaat of ik gewonnen heb”

Kopman Tim Wellens eindigde al eens op het podium in de Strade Bianche, in 2017 werd hij derde. Zaterdag start hij voor de vierde keer in de Italiaanse klassieker. “En ik mik op het allerhoogste. Ja, toch wel, dat mag je schrijven als titel”, vertelde hij vrijdagmiddag. Wellens won dit seizoen al twee keer en gold als één van de favorieten in de Omloop, maar haakte zaterdagochtend enkele uren voor de start af door ziekte. “Ik ben helemaal hersteld. De voorbije dagen voelde ik me goed op training en ik hoop dat mijn topbenen nog niet verdwenen zijn. Het is nu afwachten hoe dat gevoel zich in de wedstrijd zal vertalen”, zei hij in Siena.

Wellens houdt van de Strade Bianche, maar was er enkele edities niet bij omdat hij voluit ging voor een klassement in Parijs-Nice. “Maar toen het parcours van Parijs-Nice voor dit jaar zag, besefte ik dat er weinig kans was op een goed klassement. Dus ben ik er hier opnieuw bij en kijk ik echt uit naar de koers. Dit is een groot doel voor mij dus ik hoop zaterdag mee te strijden voor de zege. Deze koers ligt binnen mijn mogelijkheden en we starten hier met een sterke ploeg. Ik hoop dat ik nog drie ploegmaten bij me heb na de achtste strook en dan kan je een beetje beginnen spelen, want dan heb je overmacht. Het is een droomscenario natuurlijk. Maar iedereen rijdt echt wel goed momenteel, er heerst vertrouwen.”

Zelf noemt hij Tadej Pogacar de topfavoriet. “Hij is enorm sterk, technisch heel goed en bergop één van de beste renners. Hij kan ook als één van de beste renners de klus altijd klaren. Hij is voor mij de topfavoriet, daarna heb je Alaphilippe en de andere namen. Ik hoop daar mijn voet tussen te kunnen zetten en mik op het allerhoogste. Ja, ik wil graag winnen, schrijf dat maar op. Ik zal zaterdagavond alleen maar tevreden zijn als een ploegmaat of ik gewonnen heb. We moeten meer doen dan ons laten zien. Meestrijden voor die zege, daar moeten we voluit voor gaan.”