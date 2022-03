Zaterdag schrijven we geschiedenis. Dan betalen we aan de pomp 2,0840 euro voor een liter diesel. Nooit eerder was de dieselprijs zo hoog. Hoe komt dat, gaat de benzineprijs ook stijgen en kan de overheid daar iets aan doen? Johan Mattart, de directeur van Brafco, de Belgische beroepsfederatie van brandstoffenhandelaars, geeft de antwoorden.