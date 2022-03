Arts Joshua Wolrich wil een hoop “nutribullshit” de wereld uit: “Voeding is geen medicijn”

Dikke mensen zijn gewoon lui, dun zijn is gezond, koolhydraten zijn vergif en intermittent fasting is dé oplossing voor een beter leven. Over eten en gewicht doen veel mythes de ronde. De Britse arts Joshua Wolrich geloofde ze lang zelf, tot hij zich grondig verdiepte in de wetenschap erachter. Met zijn boek ‘Voeding is geen medicijn’ bindt hij de strijd aan met “nutribullshit”. “Het verband tussen gezondheid en gewicht is bijlange niet zo zonneklaar.”